Ровесник
ул. Курчатова, 25а
г. Заречный, ул. Курчатова, 25а
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
2025, США, триллер
Как Эльза и Олаф: что ждать от новой анимации «Золушка. Тайна трёх желаний» — Голливуд отдохнет
Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix
Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
