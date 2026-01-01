Оповещения от Киноафиши
Люмен Фильм
г. Заречный, ул. Ленина, 42, ТЦ Универмаг, 4 этаж
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
12:00
от 370 ₽
14:00
от 470 ₽
15:50
от 470 ₽
18:25
от 470 ₽
20:00
от 520 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
13:50
от 370 ₽
16:25
от 470 ₽
20:25
от 520 ₽
22:25
от 520 ₽
00:25
от 520 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
14:15
от 470 ₽
16:00
от 470 ₽
17:50
от 470 ₽
20:00
от 520 ₽
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
