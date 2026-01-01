Оповещения от Киноафиши
Люмен: расписание сеансов и цены в Заречном

Заречный
Люмен Фильм г. Заречный, ул. Ленина, 42, ТЦ Универмаг, 4 этаж
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
12:00 от 370 ₽ 14:00 от 470 ₽ 15:50 от 470 ₽ 18:25 от 470 ₽ 20:00 от 520 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
13:50 от 370 ₽ 16:25 от 470 ₽ 20:25 от 520 ₽ 22:25 от 520 ₽ 00:25 от 520 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
14:15 от 470 ₽ 16:00 от 470 ₽ 17:50 от 470 ₽ 20:00 от 520 ₽
