Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Заречный, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Кинотеатры рядом
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
Найдите кинотеатры рядом с вами
Для этого нужно разрешить браузеру определить ваше местоположение.
Определить местоположение
Ваше местоположение:не определено
Обновить
Ровесник
ул. Курчатова, 25а
1.8 км
Прогресс
ул. Ленинградская, 7
23.5 км
Киномир
Свердловская обл., пос. Двуреченск, ул. Клубная, 12
28.1 км
ДК
ул. Рабочая, 120а
31.6 км
Библиотека (пгт Малышева)
Свердловская обл., пгт Малышева, ул. Тимирязева д. 3.
32.5 км
Прайм
ул. Красных Героев, 2д
33.2 км
Русь
улица МОПРа, 12
33.8 км
Луч
ул. Молодежная, 39
36.8 км
Детская школа искусств (пгт Рефтинский)
Свердловская область, пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 6
37.6 км
Континент синема КомсоМолл
Сибирский тракт, 2, ТРК «Комсомолл»
39.4 км
Кинодом
ул. Щербакова, 2К
41.1 км
Летний театр в парке Маяковского
Мичурина, 230, корп. 25
41.2 км
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?
Премьера уже 24 марта: точный график выхода 2 сезона «Сорвиголова: Рождённый заново» от Netflix, чтобы вы ничего не пропустили
Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667