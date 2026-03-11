Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Люмен Фильм»

Расписание сеансов кинотеатра «Люмен Фильм»

Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
02:10 от 520 ₽
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
22:10 от 520 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:10 от 370 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
00:00 от 520 ₽
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
22:00 от 520 ₽ 00:20 от 520 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
13:50 от 370 ₽ 16:25 от 470 ₽ 20:25 от 520 ₽ 22:25 от 520 ₽ 00:25 от 520 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
14:15 от 470 ₽ 16:00 от 470 ₽ 17:50 от 470 ₽ 20:00 от 520 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
12:00 от 370 ₽ 18:10 от 470 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
12:00 от 370 ₽ 14:00 от 470 ₽ 15:50 от 470 ₽ 18:25 от 470 ₽ 20:00 от 520 ₽
