Киноафиша Заречного
Ровесник
Расписание сеансов кинотеатра «Ровесник»
Расписание сеансов кинотеатра «Ровесник»
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Марсупилами. Пушистый круиз
приключения, комедия, семейный
2026, Бельгия / Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
1.1
тыс. км
Люмен Фильм
ул. Ленина, 42, ТЦ Универмаг, 4 этаж
5
