Кинотеатр «Ровесник» в городе Заречный находится в большом жилом районе по улице Курчатова, д.25 в здании ТЮЗа. Открыт компанией «Премьер-зал».

В кинотеатре один зрительный зал, оборудованный цифровой проекционной и звуковой техникой, что позволяет демонстрировать фильмы в форматах 2D и 3D. Установлены удобные кресла, имеются кондиционеры. В репертуаре — современные и классические ленты в разных жанрах, мультфильмы, детское кино.

Кроме киносеансов в ТЮЗе проводятся различные мероприятия, проходят концерты и спектакли. Стоимость билетов доступна каждому зрителю.