Ровесник

Ровесник

Заречный
Адрес
г. Заречный, ул. Курчатова, 25а
Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Кинотеатр «Ровесник» в городе Заречный находится в большом жилом районе по улице Курчатова, д.25 в здании ТЮЗа. Открыт компанией «Премьер-зал».

В кинотеатре один зрительный зал, оборудованный цифровой проекционной и звуковой техникой, что позволяет демонстрировать фильмы в форматах 2D и 3D. Установлены удобные кресла, имеются кондиционеры. В репертуаре — современные и классические ленты в разных жанрах, мультфильмы, детское кино.

Кроме киносеансов в ТЮЗе проводятся различные мероприятия, проходят концерты и спектакли. Стоимость билетов доступна каждому зрителю.

4 голоса
Отзывы о кинотеатре

Диана Толмачёва 22 мая 2021, 19:26
кинотеатр ужасный, персонал грубый, не стоит своих денег, никому не рекомендую
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
