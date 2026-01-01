Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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10 фильмов
Самые ожидаемые фильмы детективы 2018
16 фильмов
Самые ожидаемые мелодрамы 2018
14 фильмов
Топ 20 самых ожидаемых фильмов 2018 года
20 фильмов
Что посмотреть в марте?
8 фильмов
Что посмотреть в мае?
6 фильмов
Что посмотреть в июне?
8 фильмов
Что посмотреть в апреле?
6 фильмов
Лучшая фантастика и фэнтези 2017
19 фильмов
Лучшие детские фильмы и мультфильмы 2017
21 фильм
Лучшие комедии 2017
17 фильмов
Самые ожидаемые фильмы про космос 2017
7 фильмов
Самые ожидаемые исторические фильмы 2017
8 фильмов
Что смотреть в новогодние каникулы?
15 фильмов
Что посмотреть в июле?
10 фильмов
Что посмотреть в апреле в кино?
8 фильмов
Что посмотреть в феврале?
8 фильмов
Что посмотреть в марте?
8 фильмов
Что посмотреть в мае в кино?
9 фильмов
Что смотреть в кино в мае?
12 фильмов
Что смотреть в кино в ноябре?
14 фильмов
Что смотреть в кино в январе?
12 фильмов
Что смотреть в кино в марте?
10 фильмов
Что посмотреть в апреле?
14 фильмов
Что посмотреть в мае?
15 фильмов
Что смотреть в кино в феврале?
12 фильмов
Что смотреть в кино в декабре?
12 фильмов
Что смотреть в кино в апреле?
10 фильмов
Что посмотреть в июне?
14 фильмов
Что смотреть в кино в феврале?
14 фильмов
Что смотреть в кино в мае?
13 фильмов
Что смотреть в кино в августе?
15 фильмов
Что смотреть в кино в октябре?
16 фильмов
Что смотреть в кино в ноябре?
13 фильмов
Что смотреть в кино в апреле?
13 фильмов
Что смотреть в кино в июле?
9 фильмов
Что посмотреть в марте?
13 фильмов
Что посмотреть в апреле?
10 фильмов
Что посмотреть в июне?
13 фильмов
Что посмотреть в сентябре?
13 фильмов
Что посмотреть в октябре?
10 фильмов
Что посмотреть в мае?
11 фильмов
Что посмотреть в августе?
13 фильмов
Что посмотреть в феврале?
12 фильмов
Что смотреть в кино в марте?
12 фильмов
Что посмотреть в декабре?
11 фильмов
Что посмотреть в январе?
11 фильмов
Что смотреть в кино в июне?
11 фильмов
Что посмотреть в октябре?
10 фильмов
Что посмотреть в ноябре?
8 фильмов
Что посмотреть в ноябре?
14 фильмов
Что посмотреть в феврале?
12 фильмов
Что посмотреть в марте?
12 фильмов
Что смотреть в кино в апреле?
11 фильмов
Что посмотреть в сентябре?
9 фильмов
Что смотреть в кино в июне?
11 фильмов
Что посмотреть в январе?
8 фильмов
Что посмотреть в августе?
11 фильмов
Что смотреть в кино в июле?
10 фильмов
Что смотреть в кино в августе?
8 фильмов
Что смотреть в кино в мае?
11 фильмов
Что смотреть в кино в июне?
12 фильмов
Что посмотреть в декабре?
11 фильмов
Что посмотреть в кино в феврале?
8 фильмов
Что посмотреть в октябре?
11 фильмов
Что посмотреть в ноябре?
8 фильмов
Что посмотреть в декабре?
9 фильмов
Что посмотреть в январе?
9 фильмов
Что посмотреть в марте?
9 фильмов
Что посмотреть в августе в кино?
8 фильмов
Что посмотреть в июле?
9 фильмов
Что посмотреть в июне в кино?
11 фильмов
Что посмотреть в сентябре в кино?
11 фильмов
Что смотреть в кино в январе?
8 фильмов
Что смотреть в кино в октябре?
10 фильмов
Что смотреть в кино в ноябре?
9 фильмов
Что посмотреть в июле в кино?
12 фильмов
Что смотреть в кино в декабре?
9 фильмов
Что смотреть в кино в июле?
12 фильмов
Что смотреть в кино в феврале?
11 фильмов
Что смотреть в кино в августе?
10 фильмов
Что смотреть в кино в октябре?
13 фильмов
Что смотреть в кино в сентябре?
10 фильмов
Что смотреть в кино в сентябре?
12 фильмов
Что смотреть в кино в ноябре?
14 фильмов
Что смотреть в кино в апреле?
11 фильмов
Что смотреть в кино в январе?
14 фильмов
Что смотреть в кино в марте?
13 фильмов
Что смотреть в кино в январе?
10 фильмов
Что смотреть в кино в феврале?
13 фильмов
Что смотреть в кино в октябре?
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Что смотреть в кино в декабре?
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Что посмотреть на школьных каникулах? Лучшие фильмы для детей и подростков!
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Что посмотреть в декабре?
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Что посмотреть в ноябре?
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Что посмотреть в январе?
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Топ 20 самых ожидаемых фильмов 2017
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Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
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Сумерки. Сага. Затмение
5 ноября 2026
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Очень страшное кино 6
18 июня 2026
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
10 декабря 2026
193
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
11 февраля 2027
185
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком
8.9
Котята учатся летать
8.8
Проект «Конец света»
8.8
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
8.8
Ателье колдовских колпаков
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Выбросила кондиционер, узнав, что добавляют в стирку горничные — старые полотенца стали мягкими как облако
Китайцев и немцев брать не нужно: запомните самые надежные марки авто — проезжают по 400 000 км
Пожелтевшие подушки спасаю за 15 минут без стиралки: 2 копеечных ингредиента сделают их белыми как в отеле
Тут вам и Марат, и Пальто: этот российский сериал подозрительно похож на «Слово пацана» — вот только он вышел раньше
Ко мне, Мухтар! Только выросшие в СССР угадают фильмы по котам и собакам: проверьте, насколько хорошо помните советское кино (тест)
В «Д'Артаньяне и трех мушкетерах» 47 лет не замечали ляп: все смотрели на гасконца, а надо было на коня
1 000 000 долларов за эпизод: самый дорогой сериал в России сняли в лихие 90-е — обошелся даже дороже «Бригады»
«Атмосфера "Экзорциста", жестокость "Зелёной комнаты" и безысходность "Реинкарнации"»: у этого хоррора неспроста 96% свежести на RT — жуткий до мурашек
3 детектива понравились мне не меньше «Первого отдела»: в №2 играет Фома из «Невского»
Этот детектив с Деревянко похож на «Ликвидацию» и «Место встречи»: «Посмотрела через 10 лет заново – такой интересный!»
Фильмы Диснея, конечно, отличные, но у Толкина вызывали отвращение: навсегда запретил снимать ему «Властелина»
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