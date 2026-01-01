Оповещения от Киноафиши
Рейтинг фильмов в прокате в Зарайске
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
0.0
Билеты
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
0.0
Билеты
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
7 марта
8 марта
9 марта
Формат сеанса
2D
Жанр
комедия
приключения
семейный
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
Применить
Все фильмы
