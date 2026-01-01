Рейтинг кинотеатров Зарайска

В «Великолепном веке» не показали, что на самом деле происходило между Валиде и Хюррем: всю интригу высосали из пальца

«Соло-прокачку» короновали, но оглянитесь вокруг: вот 3 аниме, где герои еще круче, а смысла больше

В 33 года впервые увидела такую нищету и дремучесть: турки выпустили новый сериал про любовь, а у меня волосы дыбом

«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте

Эти 3 слова заставили комиссию побледнеть: судьба «Приключениями Шерлока Холмса» висела на волоске

Что было до «Первого отдела»: в этом мини-сериале Вера закрутила с майором Громом

Этот советский фильм так полюбили в Китае, что в 2005-м выпустили ремейк: на удивление набрал 7.1 балла и хвалебные отзывы

Маэстро, твоя песенка спета: что в «Бой идут одни старики» разочаровало бы Маршала Покрышкина

«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»

Неугомонные девчонки на болоте: «Фиксикам» готовят замену, за дело взялся создатель «Щенячьего патруля»