Победа
ул. Советская, 28а
950 метров
Silver Cinema
ул. Пушкина, 125, ТРЦ «KADO»
24.2 км
Amigos Film
ул. Ленина, 102
25 км
МУ РДК
Московская область, пос. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, 12
34.7 км
Silver Cinema Коломна
пл. Восстания, 7, ТРЦ «КАДО»
35.8 км
Синема Стар Коломна
ул. Октябрьской Революции, 362, ТРЦ «Рио»
35.9 км
Горизонт
пл.Советская д.6
37.2 км
Ожерелье
мкрн Ожерелье, Советская ул., 10.
39.9 км
Есенин
ул. Театральная, 1
41.5 км
XXI век
Московская область, г.Кашира, ул. Ильича, д.61, ТДЦ "Кашира", 2 этаж
45.8 км
Родина
ул. Советская, 21
47.7 км
5 звезд
Московское шоссе, д. 65А, ТРЦ «М5 Молл»
50.4 км
Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза
Среди кучи бесполезных продолжений этот спин-офф — идеален: его оценили не только фанаты «Пацанов»
В 33 года впервые увидела такую нищету и дремучесть: турки выпустили новый сериал про любовь, а у меня волосы дыбом
Что было до «Первого отдела»: в этом мини-сериале Вера закрутила с майором Громом
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Маэстро, твоя песенка спета: что в «Бой идут одни старики» разочаровало бы Маршала Покрышкина
Этот советский фильм так полюбили в Китае, что в 2005-м выпустили ремейк: на удивление набрал 7.1 балла и хвалебные отзывы
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
«Элементарно» я бросил уже на первой серии, зато «Шерлока в России» за вечер проглотил целиком: в разы круче поделки из США
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
