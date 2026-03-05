Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Победа»

Расписание сеансов кинотеатра «Победа»

Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
19:10 от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:00 от 300 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
21:10 от 300 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
13:10 от 300 ₽ 17:15 от 300 ₽
