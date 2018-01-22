Оповещения от Киноафиши
Победа
Отзывы о кинотеатре Победа
Отзывы о кинотеатре Победа
андрей сикачев
22 января 2018, 11:30
нет расписания фильма надо звонить не удобно
22 января 2018, 11:30
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 января 2018, 13:46
в ответ на сообщение
андрей сикачев от 22 января 2018, 11:30
Андрей, спасибо за ваш отзыв! Будем решать проблему!
25 января 2018, 13:46
0
0
Ответить
User
25 декабря 2025, 13:05
Оценка
Когда выпустят в прокат в зарайске «зверополис 2»?
25 декабря 2025, 13:05
0
0
Ответить
