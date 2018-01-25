Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Зарайска Кинотеатры Победа

Победа

Зарайск
Адрес
г. Зарайск, ул. Советская, 28а
Телефон

8 (496) 66-2-44-51

Билеты от 300 ₽
Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Кинотеатр «Победа» в Зарайске — это единственный в Зарайском районе кинозал, был открыт компанией «Премьер-зал» в июне 2015 года в городском Центре Досуга по адресу: ул.Курчатова, д.25а.

В кинотеатре один большой зрительный зал вместимостью 300 зрителей. Фильмы демонстрируются в форматах 3D/2D, используется современная кинопроекционная техника, звуковая и акустическая системы.
Кинотеатр ЦД «Победа» дает возможность жителям большого жилого района увидеть новинки мирового кинематографа и всероссийские премьеры.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Победа» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

3 голоса
Билеты от 300 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Победа
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 1 сеанс
19:10 от 300 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
11:00 от 300 ₽ ...
Тюльпаны
Тюльпаны
Сегодня 1 сеанс
21:10 от 300 ₽ ...
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
Сегодня 2 сеанса
13:10 от 300 ₽ 17:15 от 300 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Киноафиша.инфо 25 января 2018, 13:46
Андрей, спасибо за ваш отзыв! Будем решать проблему!
User 25 декабря 2025, 13:05
Когда выпустят в прокат в зарайске «зверополис 2»?
3 голоса
Фильмы в кинотеатре Победа

Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
19:10 от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:00 от 300 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
21:10 от 300 ₽
