Кинотеатр «Победа» в Зарайске — это единственный в Зарайском районе кинозал, был открыт компанией «Премьер-зал» в июне 2015 года в городском Центре Досуга по адресу: ул.Курчатова, д.25а.
В кинотеатре один большой зрительный зал вместимостью 300 зрителей. Фильмы демонстрируются в форматах 3D/2D, используется современная кинопроекционная техника, звуковая и акустическая системы.
Кинотеатр ЦД «Победа» дает возможность жителям большого жилого района увидеть новинки мирового кинематографа и всероссийские премьеры.
