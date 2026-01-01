Оповещения от Киноафиши
Обновить
Городской Дом кино
ул. Мира, 36
1.2 км
Континент Синема Южноуральск
ул. Сергея Буландо, 3а
2.1 км
Клуб по кинопоказу Мир
Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, 33А
7 км
Террикон
Челябинская обл., пгт Красногорский
17.4 км
Октябрь
ул. Октябрьская, 43
30.2 км
им. Мерзликина
ул. Чкалова, 2а
34.3 км
Континент Синема Троицк
ул. Советская, 46
45.3 км
Киноклуб им. Горького
просп. Горняков, 12
50.3 км
МБУ ЦКР "Энергетик"
г. Троицк, ул. Энергетиков, 26
51.3 км
American Cinema
просп. Славы, 8, ТРК «Слава»
77.4 км
Мягкий кинотеатр Алмаз
Копейское ш., 64, ТРЦ «Алмаз»
78.5 км
Киномакс - Урал
ул. Воровского, 6, ТРЦ «Урал»
79.3 км
Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры
Даже Джордж Лукас считает этот научно-фантастический фильм совершенным: ну и что, что он вышел 58 лет назад
Пересмотрите «Терминатора» — и заметите странность: миллионы зрителей давно смущает одна деталь в культовом фильме
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
