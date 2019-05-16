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Hearth War
16 мая 2019, 15:53
Оценка
Скажу коротко, зал по сравнению с двумя залами в РИО очень слабенький, экран меньше, сиденья не удобные, но это мелочи, дальше самое интересное.
Персонал и его отношение. В самом начале сеанса до моей жены докопалась гардеробщитса что моя жена задевает ногой нижнее сиденье, это полный бред даже если и так. Дальше в зал зашла женщина и начала когото отчитывать за то что они пришли с напитками и говорить то что у них в зале все всё проливают, но это ВАШИ проблемы что у вас всё проливают и не надо взваливать это на посетителей! Так же во время сеанса постоянно открывались двери из которых бил яркий свет с улицы что мешало просмотру. Мой вас совет идите в РИО
16 мая 2019, 15:53
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Лидия Ваулина
10 декабря 2019, 18:21
Вечно ни расписания, ни цен, зачем тогда сайт если всё нужно узнавать по телефону?..?
10 декабря 2019, 18:21
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Любовь Колагина
11 октября 2023, 11:52
в ответ на сообщение
Hearth War от 16 мая 2019, 15:53
Оценка
Если ,, гардеробщитса,, - то всё ясно и понятно.
,, Дом Кино,, - очень уютное заведение с блестящей чистотой и порядком.
Жаль что культурой некоторые зрители не отягощены и приходят в зал поесть, погрызть и похрустеть, намусорить и обтереть грязные руки об обивку. Жаль персонал кинотеатра, но даже если,, зритель,, только вчера вечером с пальмы слез , они обязаны продать ему билет.
11 октября 2023, 11:52
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Континент Синема Южноуральск
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Персонал и его отношение. В самом начале сеанса до моей жены докопалась гардеробщитса что моя жена задевает ногой нижнее сиденье, это полный бред даже если и так. Дальше в зал зашла женщина и начала когото отчитывать за то что они пришли с напитками и говорить то что у них в зале все всё проливают, но это ВАШИ проблемы что у вас всё проливают и не надо взваливать это на посетителей! Так же во время сеанса постоянно открывались двери из которых бил яркий свет с улицы что мешало просмотру. Мой вас совет идите в РИО
,, Дом Кино,, - очень уютное заведение с блестящей чистотой и порядком.
Жаль что культурой некоторые зрители не отягощены и приходят в зал поесть, погрызть и похрустеть, намусорить и обтереть грязные руки об обивку. Жаль персонал кинотеатра, но даже если,, зритель,, только вчера вечером с пальмы слез , они обязаны продать ему билет.
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