Южноуральский Городской Дом кино предлагает зрителю репертуар большого кино вместе с тематической программой детского и взрослого отечественного кинематографа. Здесь установлена современная аппаратура, кинозал оборудован удобными креслами, в которых зритель может расслабиться. Ценовая политика порадует каждого гостя. В фойе можно скоротать время до начала сеанса, а в кинобаре - приобрести напитки и попкорн.
,, Дом Кино,, - очень уютное заведение с блестящей чистотой и порядком.
