Городской Дом кино

Городской Дом кино

Южноуральск
Адрес
г. Южноуральск, ул. Мира, 36
Телефон

+7-35134-5-41-36

О кинотеатре

Южноуральский Городской Дом кино предлагает зрителю репертуар большого кино вместе с тематической программой детского и взрослого отечественного кинематографа. Здесь установлена современная аппаратура, кинозал оборудован удобными креслами, в которых зритель может расслабиться. Ценовая политика порадует каждого гостя. В фойе можно скоротать время до начала сеанса, а в кинобаре - приобрести напитки и попкорн.

3 голоса
Отзывы о кинотеатре

Hearth War 16 мая 2019, 15:53
Скажу коротко, зал по сравнению с двумя залами в РИО очень слабенький, экран меньше, сиденья не удобные, но это мелочи, дальше самое… Читать дальше…
Любовь Колагина 11 октября 2023, 11:52
Если ,, гардеробщитса,, - то всё ясно и понятно.
,, Дом Кино,, - очень уютное заведение с блестящей чистотой и порядком.
Жаль что культурой… Читать дальше…
3 голоса
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
