Киноафиша Южноуральска Кинотеатры Континент Синема Южноуральск Расписание сеансов кинотеатра «Континент Синема Южноуральск»

Расписание сеансов кинотеатра «Континент Синема Южноуральск»

Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D.
21:35
Жемчуг
Жемчуг драма 2025, Россия
2D
18:20 от 150 ₽
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
14:05 от 150 ₽
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз приключения, комедия, семейный 2026, Бельгия / Франция
2D
16:20 от 150 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
20:15 от 150 ₽ 22:15 от 250 ₽
Прыгуны
Прыгуны приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный 2026, США
2D.
11:00 15:20 17:25 19:30
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
13:05 от 150 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
10:05 от 130 ₽ 12:05 от 150 ₽
