Континент Синема Южноуральск
Кинотеатры
Континент Синема Южноуральск
Расписание сеансов кинотеатра «Континент Синема Южноуральск»
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D.
21:35
Жемчуг
драма
2025, Россия
2D
18:20
от 150 ₽
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
14:05
от 150 ₽
Марсупилами. Пушистый круиз
приключения, комедия, семейный
2026, Бельгия / Франция
2D
16:20
от 150 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
20:15
от 150 ₽
22:15
от 250 ₽
Прыгуны
приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
2026, США
2D.
11:00
15:20
17:25
19:30
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
13:05
от 150 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
10:05
от 130 ₽
12:05
от 150 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
