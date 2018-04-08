Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Южноуральск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Южноуральска
Кинотеатры
Континент Синема Южноуральск
Отзывы о кинотеатре Континент Синема Южноуральск
Отзывы о кинотеатре Континент Синема Южноуральск
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Отзывы о кинотеатре Континент Синема Южноуральск
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Olga Shubko
8 апреля 2018, 14:05
Добрый день! Не хотелось бы портить сегодня ни себе, ни другим настроение!!! Увы, надеюсь,что после моего отзыва хоть что-то изменится! Не первый раз в данном заведении замечаю хамское отношение к гостям..Откройте первую страницу Книги отзывов (если её не поменяли).. Итак, сегодня семейный домашний день решили провести в кинотеатре #РиоЮжноуральск. При входе есть гардероб, где всегда КТО_ТО сидит... но этого сотрудника никогда не видишь!!!! Пока не заглянешь в будку...и не отвлечешь бедную бабку (иначе не могу её назвать) от её насущных дел!!! Когда еще поговорить со своей дочерью,как не на работе? Далее следует моя просьба повешать нашу верхнюю одежду... Не отвлекаясь от разговора с дочерью она протягивает мне плечики "Мол, вешай сама"!!! ЧТО????? Я думаю, тогда мне должны, как минимум сделать скидку на сеанс за самообслуживание?!!!!!! Ухмылка бабки...Сеанс в 13-00...Заведение свободное... Но два пальто вешает на одни плечики. Замечу,что сегодня дождь на улице..Опять же быстрее отвязаться от нас,ведь дочь висит на проводе...Уважаемые руководители данного учреждения, надеюсь,что после этого отзыва Вы хоть как-то отреагируете и не будете брать на работу уставший пенсионный персонал, ненавидящий отдыхающих гостей....И вопрос в тему: подскажите,где эвакуационный выход в Синем зале????
8 апреля 2018, 14:05
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
12 апреля 2018, 12:26
в ответ на сообщение
Olga Shubko от 8 апреля 2018, 14:05
Добрый день! Спасибо за ваш комментарий. Мы постараемся передать его руководству кинотеатра в ближайшее время.
12 апреля 2018, 12:26
0
0
Ответить
8 марта 2020, 14:20
Купили в баре колу, попкорн и начос. Кола разбавлена водой! Порции начоса заметно уменьшились по сравнению с тем какие были раньше. К попкорну претензий нет.
8 марта 2020, 14:20
0
0
Ответить
Кирилл Бондарук
15 сентября 2023, 07:23
Оценка
Будьте готовы к тому что за 10 минут до начала сеанса, зайдёт в зал Администратор-кассир и заявит что фильма не будет!!! Так как фильм не загрузился или что-то в этом роде! Потом спрашивают почему люди не ходят в кино!?
15 сентября 2023, 07:23
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Городской Дом кино
3 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию
Это же Леха из «Ландышей»! Заметила знакомого актера в тизере нового «Дубровского» с Гаасом — вот кого он там сыграет (видео)
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail