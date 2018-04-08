Оповещения от Киноафиши
Континент Синема Южноуральск

Южноуральск
Адрес
г. Южноуральск, ул. Сергея Буландо, 3а
Телефон

+7 (35134) 470-07 / бронирование

Билеты от 130 ₽
О кинотеатре

 

Два зрительных зала с общей вместимостью 199 мест оборудованы цифровыми проекторами, акустика и звук Dolby, большими экранами, удобными креслами. Последние ряды — сдвоенные кресла «для парочек». При подборе репертуара учитываются предпочтения широкой зрительской аудитории. Фильмы в различных жанрах демонстрируются в 2D и 3D форматах.
Стоимость билетов доступная. Действуют социальные скидки. Организуются специальные сеансы для учащихся.

В фойе имеется зона игровых автоматов и кино-бар с хорошим выбором начосов, попкорна, напитков.

 

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Билеты от 130 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Континент Синема Южноуральск
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 2 сеанса
19:00 21:35 ...
К себе нежно
К себе нежно
Сегодня 1 сеанс
17:40 от 150 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
15:20 от 150 ₽ ...
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 3 сеанса
13:15 от 150 ₽ 20:00 от 150 ₽ 22:05 от 250 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Olga Shubko 8 апреля 2018, 14:05
Добрый день! Не хотелось бы портить сегодня ни себе, ни другим настроение!!! Увы, надеюсь,что после моего отзыва хоть что-то изменится! Не первый… Читать дальше…
Кирилл Бондарук 15 сентября 2023, 07:23
Будьте готовы к тому что за 10 минут до начала сеанса, зайдёт в зал Администратор-кассир и заявит что фильма не будет!!! Так как фильм не загрузился… Читать дальше…
5 голосов
Оцените
Скидки в кинотеатре
Киномания

По понедельникам стоимость билета на фильмы во всех форматах всего 100 рублей. Акция не действует на фильмы, ограниченные меморандумом прокатчика.

Среда - день кино

По средам 2D фильмы целый день по 120 рублей, 3D фильмы - по 180 рублей. Кроме фильмов, на которые действуют ограничения правообладателя.

Фильмы в кинотеатре Континент Синема Южноуральск

Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D.
19:00 21:35
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
17:40 от 150 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
15:20 от 150 ₽
