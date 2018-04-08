Два зрительных зала с общей вместимостью 199 мест оборудованы цифровыми проекторами, акустика и звук Dolby, большими экранами, удобными креслами. Последние ряды — сдвоенные кресла «для парочек». При подборе репертуара учитываются предпочтения широкой зрительской аудитории. Фильмы в различных жанрах демонстрируются в 2D и 3D форматах.

Стоимость билетов доступная. Действуют социальные скидки. Организуются специальные сеансы для учащихся.

В фойе имеется зона игровых автоматов и кино-бар с хорошим выбором начосов, попкорна, напитков.