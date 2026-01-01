Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Южно-Сахалинск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Tеатр в кино: Принцесса цирка
Расписание Tеатр в кино: Принцесса цирка (2026) в Южно-Сахалинске на сегодня
Расписание Tеатр в кино: Принцесса цирка (2026) в Южно-Сахалинске на сегодня
Tеатр в кино: Принцесса цирка
мюзикл
2026 / Россия
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Крипипаста: Синий малыш
Отзывы
2025, Новая Зеландия, ужасы
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Марсианка
Отзывы
2026, Индонезия, приключения, драма, семейный
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
Чучело
Отзывы
2026, Россия, драма, экранизация
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Параллельные истории
Отзывы
2026, Франция / Бельгия / Италия / США / Саудовская Аравия, криминал, драма, детектив
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку
5 лучших сериалов про апокалипсис по версии Collider: от «Фоллаута» до «Оставленных» — невозможно оторваться
Для фанатов «Теории большого взрыва»: если скучаете по Шелдону, Пенни и компании — включайте новый спин-офф про Стюарта (смешно до коликов)
Этот французский аналог «Извне» скрасит ожидание финального сезона — 8 баллов на IMDb и всего 2 сезона: «жалею, что раньше не посмотрела»
Советские чиновники присмотрелись к лицу Раневской и лишили ее роли мечты: а ведь могла быть идеальной княгиней
5 детективов-«сокровищ» с рейтингом IMDb 7+: включите один вечером — и оторваться до финала будет сложно
Мы вновь увидим Киллу, Кота, Раму и даже Ошпаренного: приквел «Бумера» уже в работе — и вот что готовит Буслов
Одного слова хватило Ане чтобы понять — Шарапов «стукач»: сцена из «Место встречи изменить нельзя», которую проморгали зрители
Иностранцы от этого российского фильма пищат как дети — снял «русский Тарантино»: в нашем прокате еле-еле собрал 2,5 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить