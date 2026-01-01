Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Обсессия Расписание Обсессия (2025) в Южно-Сахалинске на сегодня

Расписание Обсессия (2025) в Южно-Сахалинске на сегодня

Обсессия
Обсессия Заветное желание влюбленного парня сбывается, но оборачивается кошмаром. Мистический хоррор о невероятной любви ужасы 2025 / США
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Крипипаста: Синий малыш
Крипипаста: Синий малыш
2025, Новая Зеландия, ужасы
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Марсианка
Марсианка
2026, Индонезия, приключения, драма, семейный
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Чучело
Чучело
2026, Россия, драма, экранизация
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Параллельные истории
Параллельные истории
2026, Франция / Бельгия / Италия / США / Саудовская Аравия, криминал, драма, детектив
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов
Одного слова хватило Ане чтобы понять — Шарапов «стукач»: сцена из «Место встречи изменить нельзя», которую проморгали зрители
«Помните "Интерстеллар"? Тут та же идея»: один из лучших sci-fi сериалов, что выходят прямо сейчас — Apple TV приготовил 10 новых серий
5 лучших сериалов про апокалипсис по версии Collider: от «Фоллаута» до «Оставленных» — невозможно оторваться
Мы вновь увидим Киллу, Кота, Раму и даже Ошпаренного: приквел «Бумера» уже в работе — и вот что готовит Буслов
«Россияне уже от сказок блюют»: из 67 российских фильмов за лето окупился 1— и это не «Колобок» или «Холоп 3»
Арья могла вернуться новым Королём Ночи: в Сети появилась новая мрачная теория о финале «Игры престолов»
5 детективов-«сокровищ» с рейтингом IMDb 7+: включите один вечером — и оторваться до финала будет сложно
«Наконец-то Васильев с лицом наглого богача» и «Пока хит однозначный»: первые отзывы о «Большой фарме» оказались неожиданно тёплыми
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше