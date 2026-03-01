Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Южно-Сахалинске
4 марта 2026
Расписание сеансов Красавица, 4 марта 2026 в Южно-Сахалинске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Завтра
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Октябрь
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический просп., 45
2D
16:10
от 250 ₽
