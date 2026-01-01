Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Южно-Сахалинске
3 марта 2026
Расписание сеансов Красавица, 3 марта 2026 в Южно-Сахалинске
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Октябрь
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический просп., 45
2D
16:10
от 250 ₽
