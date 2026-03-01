Секретный эпизод «Первого отдела» выйдет еще до финала: Брагин столкнется с настоящим преступником

Этот клоун даже страшнее Пеннивайза, но бояться его осталось недолго: что будет с Артом в «Ужасающем 4»

Прекрасное далеко не будет ко мне жестоко: как сложились судьбы героев «Приключений Электроника»

Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером

О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города

Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»

В одном сериале - смерть, тайна и женское расследование, в другом - одиночество и дружба двух чудаков: что включить вечером

Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера

Что смотреть на НТВ в начале марта: новый сериал от создателя «Невского» и продолжение хита

В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень