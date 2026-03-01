Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Кто-то должен умереть
Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 2025 в Южно-Сахалинске
4 марта 2026
Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 4 марта 2026 в Южно-Сахалинске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Октябрь
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический просп., 45
2D
18:20
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Этот сериал считают культовым миллионы зрителей по всем миру, но не Тарантино: «Невыносимо тоскливо и скучно»
Фанаты будут рыдать в декабре в кино: вот кто погибнет в самом начале новых «Мстителей»
Секретный эпизод «Первого отдела» выйдет еще до финала: Брагин столкнется с настоящим преступником
Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»
В одном сериале - смерть, тайна и женское расследование, в другом - одиночество и дружба двух чудаков: что включить вечером
Что смотреть на НТВ в начале марта: новый сериал от создателя «Невского» и продолжение хита
Мотивируют встать с дивана: 5 спортивных драм родом из России — от них кровь кипит в жилах
«Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером
Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»
