Этот клоун даже страшнее Пеннивайза, но бояться его осталось недолго: что будет с Артом в «Ужасающем 4»

Прекрасное далеко не будет ко мне жестоко: как сложились судьбы героев «Приключений Электроника»

В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал

Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером

Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)

Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера

В одном сериале - смерть, тайна и женское расследование, в другом - одиночество и дружба двух чудаков: что включить вечером

Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»

«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда

Что смотреть на НТВ в начале марта: новый сериал от создателя «Невского» и продолжение хита