Расписание сеансов кинотеатра «Октябрь»

Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
21:50 от 350 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:10 от 400 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
20:10 от 350 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
19:45 от 400 ₽
