Киноафиша Южно-Сахалинска
Кинотеатры
Октябрь
Кинотеатр Октябрь (Южно-Сахалинск) на карте
Кинотеатр Октябрь (Южно-Сахалинск) на карте
Кинотеатр Октябрь (Южно-Сахалинск) на карте
1.6
км
Киномобиль
ул. Сахалинская 155
5
6.5
км
Кристи Синема
2-я Центральная, 1б, ТРЦ «Сити Молл»
5
53.4
км
Россия
пл. Ленина, 3
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
