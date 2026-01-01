Не только НТВ снимает хорошие детективы: 16-серийный сериал от Первого канала посмотрела одним махом — Луговая великолепна

Вот это режиссерский ход: у Доктора Дума в новой части «Мстителей» может появиться неожиданный соратник

В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал

«Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все

Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)

О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города

Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером

В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень

Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»

«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда