Октябрь
Октябрь
Отзывы о кинотеатре Октябрь
Отзывы о кинотеатре Октябрь
Jack Iron
2 марта 2018, 07:02
здравствуйте!а что у вас за неадекваты там работают?информацией не владеют,трубки бросают еще и хамят в ответ!
2 марта 2018, 07:02
Киноафиша.инфо
2 марта 2018, 16:25
в ответ на сообщение
Jack Iron от 2 марта 2018, 07:02
Добрый день! Выясним, спасибо.
2 марта 2018, 16:25
gelya1984
4 мая 2019, 11:35
Оценка
Ужас,очки не работают,еще и канализацией в зале воняло
4 мая 2019, 11:35
gaetktygdlpsr
23 января 2026, 13:31
Оценка
Всё прикольно большой и маленький зал это круто
23 января 2026, 13:31
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР
Фанаты будут рыдать в декабре в кино: вот кто погибнет в самом начале новых «Мстителей»
В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал
Что смотреть на НТВ в начале марта: новый сериал от создателя «Невского» и продолжение хита
Мотивируют встать с дивана: 5 спортивных драм родом из России — от них кровь кипит в жилах
В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером
Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»
«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда
В одном сериале - смерть, тайна и женское расследование, в другом - одиночество и дружба двух чудаков: что включить вечером
Авторизация по e-mail