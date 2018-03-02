Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Октябрь

Отзывы о кинотеатре Октябрь

Отзывы о кинотеатре Октябрь
Jack Iron 2 марта 2018, 07:02
здравствуйте!а что у вас за неадекваты там работают?информацией не владеют,трубки бросают еще и хамят в ответ!
2 марта 2018, 07:02 Ответить
Киноафиша.инфо 2 марта 2018, 16:25
в ответ на сообщение Jack Iron от 2 марта 2018, 07:02
Добрый день! Выясним, спасибо.
2 марта 2018, 16:25 Ответить
gelya1984 4 мая 2019, 11:35
Оценка
Ужас,очки не работают,еще и канализацией в зале воняло
4 мая 2019, 11:35 Ответить
gaetktygdlpsr 23 января 2026, 13:31
Оценка
Всё прикольно большой и маленький зал это круто
23 января 2026, 13:31 Ответить
