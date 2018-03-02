Кинотеатр «Октябрь» в Южно-Сахалинске находится на самой красивом проспекте города — Коммунистическом. Несмотря полувековой возраст, он является лидером в киноиндустрии Сахалинской области.

В кинотеатре два кинозала: Большой на 814 зрителей и Малый на 77 зрителей. Для кинопоказов используются современные проекторы и звуковое оборудование DOLBY DIGITAL SURROUND 5.1. Фильмы демонстрируются в 2D и 3D формате. Для получения эффекта объемной картинки используются активные очки XpanD.

Кинотеатр «Октябрь» функционально используется как киноконцертный зал, кроме кинопоказов здесь проводят различные фестивали, концерты, встречи с шоу-звездами и творческими людьми, конкурсы, различные мероприятия областного масштаба.

В фойе каждого зала имеются уютные кафе с достойным меню, включающем кофе, мороженое, десерты, выпечку и т.д..

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Октябрь» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.