Киноафиша Южно-Сахалинска Кинотеатры Октябрь

Октябрь

Южно-Сахалинск
Адрес
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический просп., 45
Показать на карте
Телефон

+7 (4242) 22-46-12 (автоинформатор) +7 (4242) 22-41-09 (адм. большой зал) +7 (4242) 22-45-61 (адм. малый зал)

Позвонить
Билеты от 350 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Октябрь» в Южно-Сахалинске находится на самой красивом проспекте города — Коммунистическом. Несмотря полувековой возраст, он является лидером в киноиндустрии Сахалинской области.

В кинотеатре два кинозала: Большой на 814 зрителей и Малый на 77 зрителей. Для кинопоказов используются современные проекторы и звуковое оборудование DOLBY DIGITAL SURROUND 5.1. Фильмы демонстрируются в 2D и 3D формате. Для получения эффекта объемной картинки используются активные очки XpanD.

Кинотеатр «Октябрь» функционально используется как киноконцертный зал, кроме кинопоказов здесь проводят различные фестивали, концерты, встречи с шоу-звездами и творческими людьми, конкурсы, различные мероприятия областного масштаба.

В фойе каждого зала имеются уютные кафе с достойным меню, включающем кофе, мороженое, десерты, выпечку и т.д..

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Октябрь» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Кафе
Есть сканнер билетов
Есть терминал распечатки билетов
Dolby Atmos
Диваны
4K
7 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Октябрь
Гигант
Гигант
Сегодня 1 сеанс
21:50 от 350 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
22:10 от 400 ₽ ...
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
Сегодня 1 сеанс
20:10 от 350 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
19:45 от 400 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Jack Iron 2 марта 2018, 07:02
здравствуйте!а что у вас за неадекваты там работают?информацией не владеют,трубки бросают еще и хамят в ответ!
gelya1984 4 мая 2019, 11:35
Ужас,очки не работают,еще и канализацией в зале воняло
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
21:50 от 350 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:10 от 400 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
20:10 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
