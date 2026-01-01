Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Южно-Сахалинск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Южно-Сахалинска
Кинотеатры
Кристи Синема
Расписание сеансов кинотеатра «Кристи Синема»
Расписание сеансов кинотеатра «Кристи Синема»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Торговый центр
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4242) 55 66 22
Позвонить
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4242) 55 66 22
Позвонить
Гигант
драма, спорт
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4242) 55 66 22
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4242) 55 66 22
Позвонить
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4242) 55 66 22
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4242) 55 66 22
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4242) 55 66 22
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4242) 55 66 22
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4242) 55 66 22
Позвонить
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4242) 55 66 22
Позвонить
Кинотеатры рядом
6.5
км
Октябрь
Коммунистический просп., 45
5
7.2
км
Киномобиль
ул. Сахалинская 155
5
55.5
км
Россия
пл. Ленина, 3
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Фанаты «Игры престолов» очень расстроились: почему шут Пестряк был в книге, но в сериал не попал
Не только НТВ снимает хорошие детективы: 16-серийный сериал от Первого канала посмотрела одним махом — Луговая великолепна
Прекрасное далеко не будет ко мне жестоко: как сложились судьбы героев «Приключений Электроника»
В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
«Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все
«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда
Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером
Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»
Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера
Что смотреть на НТВ в начале марта: новый сериал от создателя «Невского» и продолжение хита
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667