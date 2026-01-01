Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Кристи Синема (Южно-Сахалинск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

6.5 км
Октябрь Коммунистический просп., 45
5
7.2 км
Киномобиль ул. Сахалинская 155
5
55.5 км
Россия пл. Ленина, 3
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
