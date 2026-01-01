Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Южно-Сахалинска
Кинотеатры
Кристи Синема
Кинотеатр Кристи Синема (Южно-Сахалинск) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Торговый центр
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
6.5
км
Октябрь
Коммунистический просп., 45
5
7.2
км
Киномобиль
ул. Сахалинская 155
5
55.5
км
Россия
пл. Ленина, 3
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье
Новый хит Prime Video «56 дней» мигом залетел в топы: и вот еще 3 сериала с такой же напряженной атмосферой
В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал
Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»
Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»
«Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда
О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города
Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером
В одном сериале - смерть, тайна и женское расследование, в другом - одиночество и дружба двух чудаков: что включить вечером
