Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Южно-Сахалинска Кинотеатры Кристи Синема ТРЦ «Сити Молл»

ТРЦ «Сити Молл»

ТРЦ «Сити Молл»
Адрес
г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, д. 1б
Показать на карте
Телефон

+7 (4242) 77-72-22 / рецепция

Позвонить

ТРЦ «Сити Молл» – крупный шестиуровневый торгово-развлекательный центр в Южно-Сахалинске площадью более 70 тысяч квадратных метров с множеством магазинов, детскими развлекательными площадками и мультиплексом. ТРЦ «Сити Молл» расположен в южной части Южно-Сахалинска на пересечении проспекта Мира и улицы Ленина - основных транспортных магистралей, соединяющих город с центрами районного значения, недалеко от аэропорта Хомутово.

На территории торгового центра «Сити Молл» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Mexx, Carlo Pazolini, Lo, Woolstreet, Sela, Touch, Твое, Westland, Finn Flare, Colin's, Oggi, Morgan, LTB by Little Big, Glance,O’STIN, Gloria Jeans & Gee Jay, befree, Elis, Concept Club,  Kari, ACCESSORY, NOMINATION, THE ONE, Стиляга, DIPLOMATOFF, Big Ben, CITY SALE, UNDERGROUND JUNIOR, MOCH, ZR Bazaar, Vogue, Fifty, Ma Belle, Color Sketch, Say, LADY PINK, Hot Line, Doota, ALLEGRA, Booklee, Demeter, LIA MUR, SAEM, Mixit, Kristi, Keauty и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров «Красный Куб», популярные магазины детских товаров (Acoola, Mio kids, «Мамина радость» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Yves Rocher, Л’Этуаль, Ile de Beaute, L’Occitane, «Парикмастерский магазин», «Крымская косметика» и др.), ювелирные салоны («Swarovski» и др.), магазин часов «Золотое время», туристическое агентство PEGAS Touristik, салон оптики «Линзочки», цветочный магазин, книжные магазины («Топ Книга», «Книголюб»), салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24», «Дальневосточный банк» и др.), аптеки, платежные терминалы, парикмахерская, студия экспресс-маникюра, салон красоты, фирменный магазин Samsung и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Сити Молл» функционируют современный многозальный кинотеатр «Самый лучший кинотеатр», продовольственный супермаркет «Сити Маркет», супермаркет товаров для детей, мебельный центр, супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо», DNS и др.), супермаркет спортивных товаров, концертный зал City Hall, парк развлечений «ИграMix», Сад бабочек, «Музей медведя», боулинг-клуб Strike, спортивный клуб «Арена» и фитнес-клуб World Class.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Баскин Роббинс», Subway, Claude MONET, МожнО, Basta Pilsner, ШаурМама, Carte Dor, Breakfast, ICE LAB.CAFE, Dippin Dots Ice Cream, Happy, Бурбон, кафе-бар «Времена года», арт-кафе Chill Out и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Сити Молл» есть бесплатная автомобильная парковка на 1000 машиномест.
 
Адрес: 
г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, д. 1б

Как добраться? 
Добраться до ТРЦ «Сити Молл» можно следующим образом: 
 
1.    На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Сити Молл»
•    на автобусах № 3, 8, 8с, 10, 63, 71, 81, 81п, 115, 122, 177
 
Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Сити Молл»: 10.00 – 21.00;
Супермаркет «Сити Маркет»: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «Самый лучший кинотеатр»: с 10.00 до последнего сеанса;
Парк развлечений «ИграMix» (детские праздники, «Музей медведя», сад бабочек и др.): пн – пт: 12.00 – 21.00, сб, вс: 10.00 – 21.00;
Сад бабочек: пн, вт: выходной, ср – пт: 12.00 – 19.00, сб, вс, праздничные дни: 11.00 – 20.00;
«Музей медведя»: пн, вт: выходной, ср – пт: 12.00 – 19.00, сб, вс, праздничные дни: 11.00 – 20.00;
Боулинг-клуб Strike: пн – чт: 12.00 – 02.00, пт: 12.00 – 04.00, сб: 10.00 – 04.00, вс: 10.00 – 02.00;
Спортивный клуб «Арена»: 06.30 – 00.00;
Фитнес-клуб World Class: 07.00 – 23.00; время работы залов игровых видов спорта: 06.30 – 23.30;
Кафе-бар «Времена года»: пн – чт, вс: 10.00 – 0.00, пт, сб: 10.00 – 03.00;
Арт-кафе Chill Out: пн – чт: 17.00 – 02.00, пт: 17.00 – 04.00, сб: 14.00 – 04.00, вс: 14.00 – 02.00.

Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Травиата
TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Травиата
2008, Австрия / Германия, драма, музыка
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Пара капель на ведро воды – и полы не мою целый месяц: грязи не останется даже после детей и животных
Советы академика Бехтеревой для тех, кому за 60: какие 7 привычек помогают сохранить ясный ум на долгие годы
Ну зачем я только сыпал соль в стиралку? Хотел, чтобы одежда стала мягче и быстрее высыхала, а в итоге попал на 10 000 рублей
Детям — мороженое, его бабе — цветы, а вам тест по «Приключениям Буратино»: вспомните 7 деталей из музыкальной сказки СССР
Не жалею, что включила 3 свежих детектива из России: скрасят вечер, пока ждете «Первый отдел» и «Невский»
«Фишер» победил на премии «Русский детектив», но есть нюанс: речь про версию без Янковского, Снигирь и Петрова
Уже 7-я неделя проката, а этот фильм все еще главный в России: 1 миллиард в кассе — зрители платят, чтобы «поверить в чудо»
Вы не поняли финал «Обсессии»: для Никки все закончилось хэппи-эндом – за убийства точно не накажут (в фильме показали, почему)
Свежак от Netflix Тарантино назвал шедевром всех времен: зрители включают и начинают храпеть задолго до конца
Советское кино, которое заставляло краснеть даже взрослых: попробуйте узнать фильм по откровенной сцене 18+ (тест)
Тайна султана Сулеймана: «туалетная» привычка, о которой умолчали в «Великолепном веке», могла продлить ему жизнь до 71 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше