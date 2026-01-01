ТРЦ «Сити Молл» – крупный шестиуровневый торгово-развлекательный центр в Южно-Сахалинске площадью более 70 тысяч квадратных метров с множеством магазинов, детскими развлекательными площадками и мультиплексом. ТРЦ «Сити Молл» расположен в южной части Южно-Сахалинска на пересечении проспекта Мира и улицы Ленина - основных транспортных магистралей, соединяющих город с центрами районного значения, недалеко от аэропорта Хомутово.



На территории торгового центра «Сити Молл» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Mexx, Carlo Pazolini, Lo, Woolstreet, Sela, Touch, Твое, Westland, Finn Flare, Colin's, Oggi, Morgan, LTB by Little Big, Glance,O’STIN, Gloria Jeans & Gee Jay, befree, Elis, Concept Club, Kari, ACCESSORY, NOMINATION, THE ONE, Стиляга, DIPLOMATOFF, Big Ben, CITY SALE, UNDERGROUND JUNIOR, MOCH, ZR Bazaar, Vogue, Fifty, Ma Belle, Color Sketch, Say, LADY PINK, Hot Line, Doota, ALLEGRA, Booklee, Demeter, LIA MUR, SAEM, Mixit, Kristi, Keauty и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров «Красный Куб», популярные магазины детских товаров (Acoola, Mio kids, «Мамина радость» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Yves Rocher, Л’Этуаль, Ile de Beaute, L’Occitane, «Парикмастерский магазин», «Крымская косметика» и др.), ювелирные салоны («Swarovski» и др.), магазин часов «Золотое время», туристическое агентство PEGAS Touristik, салон оптики «Линзочки», цветочный магазин, книжные магазины («Топ Книга», «Книголюб»), салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24», «Дальневосточный банк» и др.), аптеки, платежные терминалы, парикмахерская, студия экспресс-маникюра, салон красоты, фирменный магазин Samsung и многое другое.



Кроме того, в ТРЦ «Сити Молл» функционируют современный многозальный кинотеатр «Самый лучший кинотеатр», продовольственный супермаркет «Сити Маркет», супермаркет товаров для детей, мебельный центр, супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо», DNS и др.), супермаркет спортивных товаров, концертный зал City Hall, парк развлечений «ИграMix», Сад бабочек, «Музей медведя», боулинг-клуб Strike, спортивный клуб «Арена» и фитнес-клуб World Class.



Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Баскин Роббинс», Subway, Claude MONET, МожнО, Basta Pilsner, ШаурМама, Carte Dor, Breakfast, ICE LAB.CAFE, Dippin Dots Ice Cream, Happy, Бурбон, кафе-бар «Времена года», арт-кафе Chill Out и др.).



Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Сити Молл» есть бесплатная автомобильная парковка на 1000 машиномест.



Адрес:

г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, д. 1б



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Сити Молл» можно следующим образом:



1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Сити Молл»

• на автобусах № 3, 8, 8с, 10, 63, 71, 81, 81п, 115, 122, 177



Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Сити Молл»: 10.00 – 21.00;

Супермаркет «Сити Маркет»: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Самый лучший кинотеатр»: с 10.00 до последнего сеанса;

Парк развлечений «ИграMix» (детские праздники, «Музей медведя», сад бабочек и др.): пн – пт: 12.00 – 21.00, сб, вс: 10.00 – 21.00;

Сад бабочек: пн, вт: выходной, ср – пт: 12.00 – 19.00, сб, вс, праздничные дни: 11.00 – 20.00;

«Музей медведя»: пн, вт: выходной, ср – пт: 12.00 – 19.00, сб, вс, праздничные дни: 11.00 – 20.00;

Боулинг-клуб Strike: пн – чт: 12.00 – 02.00, пт: 12.00 – 04.00, сб: 10.00 – 04.00, вс: 10.00 – 02.00;

Спортивный клуб «Арена»: 06.30 – 00.00;

Фитнес-клуб World Class: 07.00 – 23.00; время работы залов игровых видов спорта: 06.30 – 23.30;

Кафе-бар «Времена года»: пн – чт, вс: 10.00 – 0.00, пт, сб: 10.00 – 03.00;

Арт-кафе Chill Out: пн – чт: 17.00 – 02.00, пт: 17.00 – 04.00, сб: 14.00 – 04.00, вс: 14.00 – 02.00.