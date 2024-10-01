Кристи Синема в Южно-Сахалинске — это единственный современный многозальный мультиплекс на острове Сахалин. Он находится на 3-м этаже крупнейшего в области торгового центра «Сити Молл».

В кинотеатре пять 5 комфортабельных залов с общей вместимостью свыше 500 зрителей. Для кинопоказов используется современное оборудование по технологии 3D, что позволяет сделать необычайно чистый звук и четкое изображение, а звуковой фон - самым реалистичным. Репертуар кинофильмов меняется еженедельно. Через каждые 15 минут начинается новый сеанс.

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