Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Южно-Сахалинска Кинотеатры Кристи Синема

Кристи Синема

Южно-Сахалинск
Адрес
г. Южно-Сахалинск, 2-я Центральная, 1б, ТРЦ «Сити Молл»
Показать на карте
Телефон

+7 (4242) 55 66 22

Позвонить
В избранное Уже в избранном
ТРК
Расположен в ТРЦ «Сити Молл»

О кинотеатре

Кристи Синема в Южно-Сахалинске — это единственный современный многозальный мультиплекс на острове Сахалин. Он находится на 3-м этаже крупнейшего в области торгового центра «Сити Молл».

В кинотеатре пять 5 комфортабельных залов с общей вместимостью свыше 500 зрителей. Для кинопоказов используется современное оборудование по технологии 3D, что позволяет сделать необычайно чистый звук и четкое изображение, а звуковой фон - самым реалистичным. Репертуар кинофильмов меняется еженедельно. Через каждые 15 минут начинается новый сеанс.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр Кристи Синема онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
8.3 Оцените
11 голосов
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Natasha Alexandrovna 1 октября 2024, 14:30
Продлите Битлджус! Я его ждала 20 лет. Завтра последний день. )
Егор Самарин 6 ноября 2023, 01:15
КРИСТИ СИНЕМА ПОЖАЛУЙСТА ПРОДЛИТЕ ФИЛЬМ ФНАФ ДО 15 ЧИСЛА
Отзывы Написать отзыв
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Травиата
TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Травиата
2008, Австрия / Германия, драма, музыка
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Как определить накачанную гелем курицу: запоминайте 6 способов, делитесь с родными
Ну зачем я только сыпал соль в стиралку? Хотел, чтобы одежда стала мягче и быстрее высыхала, а в итоге попал на 10 000 рублей
Почему Рошаль пьет кипяток без чая или кофе: узнал в молодости, повторяет каждое утро в свои 93 года
Свежак от Netflix Тарантино назвал шедевром всех времен: зрители включают и начинают храпеть задолго до конца
«Фишер» победил на премии «Русский детектив», но есть нюанс: речь про версию без Янковского, Снигирь и Петрова
Детям — мороженое, его бабе — цветы, а вам тест по «Приключениям Буратино»: вспомните 7 деталей из музыкальной сказки СССР
Вы не поняли финал «Обсессии»: для Никки все закончилось хэппи-эндом – за убийства точно не накажут (в фильме показали, почему)
Один из главных шедевров Тарантино пересняли в Индии – зрители ремейка «умерли от кринжа»: «Было сносно, а потом они начали танцевать»
Стивен Кинг просил спасти от закрытия страшный даже по его меркам хоррор: 4 сезона почти идеального ужаса
Тайна султана Сулеймана: «туалетная» привычка, о которой умолчали в «Великолепном веке», могла продлить ему жизнь до 71 года
Пока «Соло прокачки 3» все нет, в июле выходит его «близнец»: тут тоже поднимают уровень, а герой похож на Джин-ву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше