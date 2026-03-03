Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Астрал. Амулет зла Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Йошкар-Оле 4 марта 2026

Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 4 марта 2026 в Йошкар-Оле

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Амулет зла»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Октябрь г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 21
2D
20:50 от 480 ₽
Синема Эл г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 113, ТЦ "Планета мебели"
2D
22:40 от 490 ₽
