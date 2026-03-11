Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Грозовой перевал
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Йошкар-Оле
11 марта 2026
Расписание сеансов Грозовой перевал, 11 марта 2026 в Йошкар-Оле
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Компас
Воскресенский просп., 11, г. Йошкар-Ола
2D
14:20
от 800 ₽
21:00
от 1100 ₽
Октябрь
г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 21
2D
17:50
от 480 ₽
20:30
от 480 ₽
