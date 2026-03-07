Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий

Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним

Где еще 10 серий? Почему 5-й сезон «Первого отдела» вышел короче — ответ найден

Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)

География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)

Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении

Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое

Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину