Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Йошкар-Оле 3 марта 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 3 марта 2026 в Йошкар-Оле

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Октябрь г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 21
2D
18:20 от 480 ₽
Синема Эл г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 113, ТЦ "Планета мебели"
2D
17:15 от 490 ₽ 20:50 от 490 ₽
