Компас
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
10:15
от 600 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
18:15
от 1100 ₽
20:45
от 1100 ₽
Казнить нельзя помиловать
фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
2026, США
2D
01:50
от 1100 ₽
Ограбление в Лос-Анджелесе
криминал, триллер, драма
2026, США
2D
15:40
от 800 ₽
23:15
от 1100 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел»
Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
