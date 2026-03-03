Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Йошкар-Олы Кинотеатры Компас Расписание сеансов кинотеатра «Компас»

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
10:15 от 600 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
18:15 от 1100 ₽ 20:45 от 1100 ₽
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив 2026, США
2D
01:50 от 1100 ₽
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе криминал, триллер, драма 2026, США
2D
15:40 от 800 ₽ 23:15 от 1100 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
