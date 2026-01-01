Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Йошкар-Олы
Кинотеатры
Синема Эл
Кинотеатр Синема Эл (Йошкар-Ола) на карте
Кинотеатр Синема Эл (Йошкар-Ола) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Кинотеатр Синема Эл (Йошкар-Ола) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
50
метров
Синема Эл
ул. Йывана-Кырли, 25
5
3.6
км
Октябрь
ул. Кремлевская, 21
5
4.9
км
Компас
Воскресенский просп., 11, г. Йошкар-Ола
5
6.1
км
Super 8
ул. Кирова, 6, ТРЦ «Yolka»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
