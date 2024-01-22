Оповещения от Киноафиши
Синема Эл
Кинотеатры
Синема Эл
Синема Эл
Йошкар-Ола
Адрес
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 113, ТЦ "Планета мебели"
Показать на карте
Телефон
+7(8362) 23-27-10
Позвонить
Билеты от 390 ₽
В избранное
Уже в избранном
мало голосов
Оцените
2
голоса
Билеты от 390 ₽
В избранное
Уже в избранном
Расписание сеансов
в кинотеатре Синема Эл
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
17:15
от 490 ₽
20:50
от 490 ₽
...
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:25
от 490 ₽
...
Горничная
Сегодня 2 сеанса
13:55
от 440 ₽
20:35
от 490 ₽
...
Драники
Сегодня 1 сеанс
17:20
от 490 ₽
...
Сегодня
от 390 ₽
Завтра
от 390 ₽
Отзывы о кинотеатре
Никита Коптяев
22 января 2024, 21:41
В Кирове билеты стоят на один сеанс 260, а у нас конские цены!!!
gubinandrej147
5 декабря 2021, 13:06
Сходил на фильм лётчик.мне понравилось!всем советую!
Написать отзыв
Фильмы в кинотеатре Синема Эл
Сегодня
3
Завтра
4
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
17:15
от 490 ₽
20:50
от 490 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
22:25
от 490 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
13:55
от 440 ₽
20:35
от 490 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
