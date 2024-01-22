Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Йошкар-Олы Кинотеатры Синема Эл

Синема Эл

Йошкар-Ола
Адрес
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 113, ТЦ "Планета мебели"
Показать на карте
Телефон

+7(8362) 23-27-10

Позвонить
мало голосов Оцените
2 голоса
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Эл
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
17:15 от 490 ₽ 20:50 от 490 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:25 от 490 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 2 сеанса
13:55 от 440 ₽ 20:35 от 490 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
17:20 от 490 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Никита Коптяев 22 января 2024, 21:41
В Кирове билеты стоят на один сеанс 260, а у нас конские цены!!!
gubinandrej147 5 декабря 2021, 13:06
Сходил на фильм лётчик.мне понравилось!всем советую!
2 голоса
Фильмы в кинотеатре Синема Эл

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
17:15 от 490 ₽ 20:50 от 490 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:25 от 490 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
13:55 от 440 ₽ 20:35 от 490 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
