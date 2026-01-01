Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Йошкар-Олы Кинотеатры Синема Эл Расписание сеансов кинотеатра «Синема Эл»

Расписание сеансов кинотеатра «Синема Эл»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 23-27-10 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 23-27-10 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 23-27-10 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 23-27-10 Позвонить
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 23-27-10 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 23-27-10 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 23-27-10 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 23-27-10 Позвонить
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 23-27-10 Позвонить
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 23-27-10 Позвонить
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 23-27-10 Позвонить
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 23-27-10 Позвонить
Кинотеатры рядом
50 метров
Синема Эл ул. Красноармейская, д. 113, ТЦ "Планета мебели"
5
3.6 км
Октябрь ул. Кремлевская, 21
5
4.9 км
Компас Воскресенский просп., 11, г. Йошкар-Ола
5
6.1 км
Super 8 ул. Кирова, 6, ТРЦ «Yolka»
5
