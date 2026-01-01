Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Йошкар-Олы Кинотеатры Синема Эл Кинотеатр Синема Эл (Йошкар-Ола) на карте

Кинотеатр Синема Эл (Йошкар-Ола) на карте

Кинотеатр Синема Эл (Йошкар-Ола) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

50 метров
Синема Эл ул. Красноармейская, д. 113, ТЦ "Планета мебели"
5
3.6 км
Октябрь ул. Кремлевская, 21
5
4.9 км
Компас Воскресенский просп., 11, г. Йошкар-Ола
5
6.1 км
Super 8 ул. Кирова, 6, ТРЦ «Yolka»
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
