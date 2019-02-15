Оповещения от Киноафиши
Йошкар-Ола, RU
Йошкар-Олы
Синема Эл
Отзывы о кинотеатре Синема Эл
Отзывы о кинотеатре Синема Эл
Антон Вершинин
15 февраля 2019, 16:14
Оценка
Это ужасный кинотеатр , мне не продали билет я много раз ходил на фильм с рейтингом 16+
15 февраля 2019, 16:14
0
0
Ответить
Ксюша Брицина
25 декабря 2021, 23:53
Оценка
отстой, купили билеты, сидели ждали спокойно сеанс и подходит девушка продавщица попкорна, начинает от нас что то требовать, в итоге уходит минут на 5. потом вернулась начала нам доказывать что мы не будем смотреть фильм, то что нужны родители и тд. достала, сдали билеты и ушли оттуда👎🏻
25 декабря 2021, 23:53
0
0
Ответить
Любовь Рыжая
15 января 2026, 10:56
Оценка
Прекрасное место! Спасибо, что стараетесь брать в прокат редкие фильмы. Успехов и побольше лояльных зрителей!
15 января 2026, 10:56
0
0
Ответить
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Авторизация по e-mail