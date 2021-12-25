Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Йошкар-Олы Кинотеатры Синема Эл

Синема Эл

Йошкар-Ола
г. Йошкар-Ола, ул. Йывана-Кырли, 25
+7 (8362) 23-27-10

Кинотеатр «Синема Эл» в городе Йошкар-Ола расположен  в торговом центре «Планета мебели», 3 этаж.

В кинотеатре открыто 4 кинозала на 269 мест.  Они оборудованы современной звуковой и кинопроекционной техникой, позволяющей демонстрировать фильмы в 3D-формате.  

Стандартное оснащение четырех залов - это удобные кресла со специальными подставками для напитков, кондиционеры и лестничные подсветки.

В кинотеатре предусмотрены скидки для детей, студентов, многодетных семей и пенсионеров.

В фойе кинотеатра оборудованы зона отдыха и кинобар.

3 голоса
Отзывы о кинотеатре

Ксюша Брицина 25 декабря 2021, 23:53
отстой, купили билеты, сидели ждали спокойно сеанс и подходит девушка продавщица попкорна, начинает от нас что то требовать, в итоге уходит минут на… Читать дальше…
Любовь Рыжая 15 января 2026, 10:56
Прекрасное место! Спасибо, что стараетесь брать в прокат редкие фильмы. Успехов и побольше лояльных зрителей!
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
