Кинотеатр «Синема Эл» в городе Йошкар-Ола расположен в торговом центре «Планета мебели», 3 этаж.
В кинотеатре открыто 4 кинозала на 269 мест. Они оборудованы современной звуковой и кинопроекционной техникой, позволяющей демонстрировать фильмы в 3D-формате.
Стандартное оснащение четырех залов - это удобные кресла со специальными подставками для напитков, кондиционеры и лестничные подсветки.
В кинотеатре предусмотрены скидки для детей, студентов, многодетных семей и пенсионеров.
В фойе кинотеатра оборудованы зона отдыха и кинобар.