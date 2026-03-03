Оповещения от Киноафиши
Октябрь
Расписание сеансов кинотеатра «Октябрь»
Расписание сеансов кинотеатра «Октябрь»
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
18:20
от 480 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
20:50
от 480 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
15:30
от 430 ₽
18:10
от 480 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
14:05
от 430 ₽
23:35
от 400 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
13:25
от 430 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:55
от 380 ₽
15:00
от 430 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
11:40
от 380 ₽
18:35
от 480 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
11:05
от 380 ₽
13:15
от 430 ₽
16:50
от 430 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
23:05
от 400 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
15:20
от 430 ₽
18:55
от 480 ₽
20:00
от 480 ₽
21:15
от 480 ₽
22:15
от 480 ₽
Мой дед
приключения, семейный
2025, Россия
2D
11:15
от 380 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:25
от 380 ₽
13:40
от 430 ₽
16:00
от 430 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
22:45
от 480 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
12:45
от 380 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
16:25
от 430 ₽
21:00
от 480 ₽
22:00
от 480 ₽
