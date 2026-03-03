Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Октябрь»

Расписание сеансов кинотеатра «Октябрь»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:20 от 480 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
20:50 от 480 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
15:30 от 430 ₽ 18:10 от 480 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
14:05 от 430 ₽ 23:35 от 400 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
13:25 от 430 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:55 от 380 ₽ 15:00 от 430 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
11:40 от 380 ₽ 18:35 от 480 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
11:05 от 380 ₽ 13:15 от 430 ₽ 16:50 от 430 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
23:05 от 400 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
15:20 от 430 ₽ 18:55 от 480 ₽ 20:00 от 480 ₽ 21:15 от 480 ₽ 22:15 от 480 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
11:15 от 380 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:25 от 380 ₽ 13:40 от 430 ₽ 16:00 от 430 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
22:45 от 480 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
12:45 от 380 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
16:25 от 430 ₽ 21:00 от 480 ₽ 22:00 от 480 ₽
