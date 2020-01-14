Кинотеатр «Октябрь» в Йошкар-Оле известен горожанам с 1959 года, в советский период здесь был один большой зал. Капитальная реконструкция 2009 года полностью преобразила кинотеатр. Сегодня посетителей встречают пять небольших комфортабельных кинозала с общей вместимостью 168 мест. Уютные мини-залы, рассчитанные на 10 и 20 зрителей, позволяют просматривать киноленты в тесной дружеской компании.



В кинотеатре «Октябрь» во всех залах используется оборудование, поддерживающее формат 3D: проекторы фирм BARCO и Christie, стерео комплекты XpanD, звук DolbyDigital. Репертуар разнообразный — фэнтези и триллеры, ужастики и комедии, семейное кино, арт-хаус, анимация.



В фойе имеется удобная зона отдыха и кино-бар. Работает гостеприимное кафе с обширным меню.





