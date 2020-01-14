Оповещения от Киноафиши
Октябрь

Октябрь

Йошкар-Ола
Адрес
г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 21
Телефон

+7(8362)30-43-83 / касса

+7(8362)30-45-50 / администратор

Билеты от 380 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Октябрь» в Йошкар-Оле известен горожанам с 1959 года, в советский период здесь был один большой зал. Капитальная реконструкция 2009 года полностью преобразила кинотеатр. Сегодня посетителей встречают пять небольших комфортабельных кинозала с общей вместимостью 168 мест. Уютные мини-залы, рассчитанные на 10 и 20 зрителей, позволяют просматривать киноленты в тесной дружеской компании.

В кинотеатре «Октябрь» во всех залах используется оборудование, поддерживающее формат 3D: проекторы фирм BARCO и Christie, стерео комплекты XpanD, звук DolbyDigital. Репертуар разнообразный — фэнтези и триллеры, ужастики и комедии, семейное кино, арт-хаус, анимация.

В фойе имеется удобная зона отдыха и кино-бар. Работает гостеприимное кафе с обширным меню.


На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Октябрь» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
5 голосов
Билеты от 380 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Октябрь
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
18:20 от 480 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
20:50 от 480 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 2 сеанса
15:30 от 430 ₽ 18:10 от 480 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
14:05 от 430 ₽ 23:35 от 400 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Татьяна Пилипчук 14 января 2020, 17:44
Дозвониться не удалось.а а автоответчик даёт расписание только до 8 января., а сегодня 14.
5 голосов
Фильмы в кинотеатре Октябрь

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:20 от 480 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
20:50 от 480 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
15:30 от 430 ₽ 18:10 от 480 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
