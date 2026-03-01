Оповещения от Киноафиши
Фильмы
TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле
Расписание сеансов TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле, 2025 в Ярославле
29 марта 2026
Расписание сеансов TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле, 29 марта 2026 в Ярославле
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
вс
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс-Аура
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
15:00
от 500 ₽
