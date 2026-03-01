Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки, 2026 в Ярославле 15 марта 2026

Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки, 15 марта 2026 в Ярославле

Билеты
Вся информация о мультфильме
сб 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Ярославль г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
2D
10:15 от 200 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Улыбалась как дурочка все 13 минут: теперь поняла, почему серию «Маши и Медведя» «Танцуют все!» посмотрели 8 млн раз
Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix
Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше