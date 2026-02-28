Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Два, три, призрак, приди!
Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Ярославле
1 марта 2026
Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 1 марта 2026 в Ярославле
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Сегодня
28
Завтра
1
пн
2
вт
3
ср
4
20:50
от 400 ₽
Киномакс-Альтаир
г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
22:40
от 410 ₽
Киномакс-Аура
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
23:50
от 460 ₽
Киноформат
г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
23:05
от 490 ₽
