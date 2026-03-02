Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Убежище Расписание сеансов Убежище, 2026 в Ярославле 4 марта 2026

Расписание сеансов Убежище, 4 марта 2026 в Ярославле

Киномакс-Альтаир г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
22:50 от 350 ₽
Киномакс-Аура г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
22:40 от 210 ₽
Киноформат г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
16:50 от 500 ₽ 21:25 от 500 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
