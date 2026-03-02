Оповещения от Киноафиши
Убежище
Убежище
Расписание сеансов Убежище, 2026 в Ярославле
4 марта 2026
Расписание сеансов Убежище, 4 марта 2026 в Ярославле
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Убежище»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Киномакс-Альтаир
г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
2D
22:50
от 350 ₽
Киномакс-Аура
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2D
22:40
от 210 ₽
Киноформат
г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
2D
16:50
от 500 ₽
21:25
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
